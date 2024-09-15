櫃買出擊 助攻新創 AI

AI產業蓬勃發展，為了協助企業掌握科技產業重要趨勢，並順利進入資本市場籌資，櫃買中心與臺灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）及資誠聯合會計師事務所攜手合作，於9月12日舉辦「擁抱AI投資未來 躍上數位雲端新格局」研討會，本次活動吸引眾多新創公司代表與會，場面相當熱絡。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，生成式AI的迅速發展掀起前所未有的科技浪潮，不僅是科技技術的進步，更是企業轉型與創新的重要契機，而企業轉型需借重人才及資金的協助，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊掛牌。

企業進入資本市場後，除了募集資金供營運發展，也可以提高能見度，有助於延攬優秀人才。隨數位新經濟產業蓬勃發展，櫃買中心也將積極協助數位雲端產業公司進入資本市場，藉此加速發揮群聚效應，吸引投資人聚焦關注，形塑新一代的護國群山。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，近期各種生成式AI應用百花齊放，如何應用AI技術創造企業價值成為企業的一大挑戰。此次研討會聚集各領域專家針對AI應用及資本市場的關鍵議題進行專業分享，將有助與會企業激發出新的思維。

台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻指出，「AI SaaS」將是產業轉型重要關鍵。

現在的百工百業已不只是面對數位轉型問題，更是AI轉型的問題，政府也積極推動相關AI政策。AI也是數位的一環，與時俱進才能提供更多服務給更多企業，期待台灣有愈來愈多AI SaaS數位新創以「數位雲端」進入資本市場，壯大數位雲端產業規模。

本次研討會主題包括掌握AI競爭力，即掌握彎道超車機會、AI時代的搶人大戰！看企業新招募策略、助攻時尚電商，用AI挖潮流、抓人心、數位雲端產業掛牌首選-櫃買市場及企業上（興）櫃策略規劃五個單元，分別由iKala共同創辦人暨技術長龔師賢、國際人才社群Cake創辦人暨執行長劉君羿、Rosetta.ai共同創辦人暨營運長李讌然、櫃買中心上櫃審查部副組長劉宏亮及資誠聯合會計師事務所審計服務部會計師蔡蓓華主講，並針對AI實務運用及企業進入資本市場之規劃等議題，進行說明及分享專業觀點。