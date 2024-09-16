智崴沙國拓市 營運看俏

體感設備大廠智崴（5263）公告與沙烏地阿拉伯某公司簽訂體感遊樂設備（飛行劇院）採購合約，加上日前也宣布上海子公司與中國大陸廠商簽訂三套大型體感模擬遊樂設備供貨框架合約，這是新斬獲的大陸客戶，隨著智崴持續拓展沙烏地阿拉伯與大陸等地業績，今年業績看俏。

智崴在手訂單持續朝30億元目標邁進，今年預計有五座飛行劇院開幕。智崴董事長歐陽志宏之前表示，今年營運將逐季成長，全年營收優於去年，營運力拚轉虧為盈，並看好明、後年業績有望創新高。

在產能方面，歐陽志宏表示，橋頭科學園區新廠一期日前動工，空間比現有桃園廠擴增10倍，已規劃二期廠房，預計2026年動工；明年陸續將有新設備在香港、加拿大、中國、墨西哥、日本、中東、巴西等地開幕，帶動營運表現。

智崴近年並積極擴充數位內容影片資料庫，今年推出《地球12部曲》系列，首部曲《源起·非洲》將跨越17個國家，以四台8K攝影機、10K解析度實景拍攝，呈現非洲壯麗美景。該片已啟動全球授權，獲美國、澳洲和中國大陸等地業主青睞。智崴未來五年計畫產製12部大型影片與200部中小型動漫作品，目標內容收入占營收比重四成。