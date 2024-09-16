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安國承接 ASIC 案件 跨步

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
安國4奈米ASIC報捷
安國4奈米ASIC報捷

神盾集團旗下安國（8054）在神盾集團資源挹注下，具備更多能力承接AI／HPC的ASIC案件，近期營運報捷，供應鏈傳出安國的4奈米案件將在明年完成設計定案（Tape out），貢獻明年營收，也為後續量產奠定龐大基礎。

安國因併入星河後積極轉型為矽智財公司，先前公司已預告看好矽智財、特殊應用晶片產品線相關布局，未來可望有不錯的成績，且既有6奈米及7奈米人工智慧和高效能運算（HPC）相關ASIC（特殊應用晶片）專案已開始獲得客戶導入。

業界認為，安國透過併購星河，取得在前端設計領域的技術，先前也預計以不超過4,000萬美元取得安謀最新架構的授權，藉由與安謀加深合作之下，將擴大服務範圍，除了既有的先進製程外，也延伸至先進封裝領域。

在神盾集團併購乾瞻科技後，擁有強勢IP UCIe，並專注於開發類比高速傳輸IP，如LPDDR5x／DDR5、PCIeGen6／7、CXL等，而安國併購星河則著重於先進製程與先進封裝（CoWoS）設計與投片服務，並擬定規劃授權ARM最新一代CPU IP，讓神盾與安國的合作綜效產生，進而搶攻AI伺服器市場。

業界分析，未來隨著小晶片（Chiplet）封裝趨勢成形，先進封裝設計領域成為各家ASIC業者的兵家必爭之地，安國也延攬業界團隊，揮軍CoWoS領域，並取得台積電認可，預計將在明年、後年陸續挹注營運，成為未來成長重要動能。

另外，安國在今年上半年就獲得日、韓兩國消費性電子龍頭品牌委外晶片設計訂單，應用在影像晶片、穿戴裝置等領域，成功打響轉型IP與ASIC領域的第一砲，現在進入放量階段，並且後續有望再拿下國際客戶訂單，助攻業績。

觀察業績表現，儘管安國今年以來已陸續淡出原有業務，不過在ASIC業務穩健發展下，營收仍呈現正成長，累計前八月營收13.52億元，年增17.1%，改寫同期新高。

晶片 神盾

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