中美晶旗下台特化上櫃
中美晶（5483）集團旗下的小金雞台特化（4772），預計將在9月20日掛牌上櫃。該公司看好下半年營運將優於上半年，並且保持雙位數成長，而今年新開發的無水氟化氫（AHF）開始量產出貨，可望貢獻明年營收，預期明年業績將優於今年。
台特化指出，公司聚焦於半導體特殊氣體（SEG）及半導體特用化學材料（SEC）製造與銷售，主力產品為矽乙烷，主要應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料。
台特化目前已建立全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷；在製程設計規劃階段同時考慮節能減碳及環保永續議題，製程水電用量相對於其他競爭者降低70%以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。
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