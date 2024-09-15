快訊

中央補助無章法 鐵路立體化拖垮地方財政

中美晶旗下台特化上櫃

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
圖為台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹。 圖/聯合報系資料照片
圖為台特化總經理張雄飛（左起）、董事長徐秀蘭及財會處處長廖介徹。 圖/聯合報系資料照片

中美晶（5483）集團旗下的小金雞台特化（4772），預計將在9月20日掛牌上櫃。該公司看好下半年營運將優於上半年，並且保持雙位數成長，而今年新開發的無水氟化氫（AHF）開始量產出貨，可望貢獻明年營收，預期明年業績將優於今年。

台特化指出，公司聚焦於半導體特殊氣體（SEG）及半導體特用化學材料（SEC）製造與銷售，主力產品為矽乙烷，主要應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料。

台特化目前已建立全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷；在製程設計規劃階段同時考慮節能減碳及環保永續議題，製程水電用量相對於其他競爭者降低70%以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。

半導體 材料

延伸閱讀

新股紅包抽起來 這2檔報酬率逾3成

王座掛牌上櫃 中籤者開盤就賣可賺萬元

鴻呈暫定承銷價101元 10月1日掛牌上櫃

王座公開申購中籤率0.45％ 預計9月10日掛牌上櫃

相關新聞

中美晶旗下台特化上櫃

中美晶集團旗下的小金雞台特化，預計將在9月20日掛牌上櫃。該公司看好下半年營運將優於上半年，並且保持雙位數成長，而今年新...

旭然搶攻水資源商機

過濾設備商旭然（4556）昨（13）日表示，看好台灣未來十年有超過16座再生水廠建置需求，加上半導體、高科技產業積極精進...

安克產品 海內外報佳音

安克（4188）昨（13）日舉辦法說會，公司表示，因符合政府生醫政策，旗下「安克甲狀偵」期待年底納入健保給付。同時，安克...

亞果秀新遊艇 營運可期

搶攻國內遊艇消費市場，亞果遊艇（7566）將於今（14）日起連續兩天在高雄愛河灣碼頭舉辦「2024亞果遊艇展」。此次展覽...

榮剛 4.3億元入股牧東

台鋼集團旗艦企業榮剛昨（12）日公告，斥資4.34億元認購牧東光電私募普通股7,900萬股，每單位取得成本5.5元，占牧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。