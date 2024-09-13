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安克產品 海內外報佳音

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

安克（4188）昨（13）日舉辦法說會，公司表示，因符合政府生醫政策，旗下「安克甲狀偵」期待年底納入健保給付。同時，安克持續布局國際，歐盟、中東業務陸續啟動，加上另一主力產品「呼止偵」與國際醫療院所合作，擴大產品應用，可望增添營運動能。　

安克生醫表示，旗下「安克甲狀偵」具備AI輔助診斷的特點，符合政府數位醫療的生醫政策，今年3月已向中央健保署送件，並成功位列「擬新增給付項目」之一，待年底共擬會議確認。目前「安克甲狀偵」國內已有超過30家醫療院所引進使用，透過AI智能分析技術，減少甲狀腺結節開刀，以及後續終身服藥等醫療痛點，有助於降低健保支出成本。

安克也持續布局國際，目前與瑞士日內瓦大學醫院洽談，預計年底前引入「安克甲狀偵」，並與阿聯酋簽訂MOU，正式啟動中東業務合作。安克呼止偵Amcad-UO則與國際醫療院所合作。

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