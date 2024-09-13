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亞果秀新遊艇 營運可期
搶攻國內遊艇消費市場，亞果遊艇（7566）將於今（14）日起連續兩天在高雄愛河灣碼頭舉辦「2024亞果遊艇展」。此次展覽將匯聚多款來自知名品牌的豪華遊艇及創新水上玩具，可挹注營運表現可期。
亞果遊艇昨（13）日表示，該公司自2014年成立以來，積極推動遊艇帆船休閒產業的發展，並廣闢水面停泊設施提供給國內外船舶停放，從台南安平遊艇碼頭出發，目前已開發澎湖第一漁港遊艇碼頭（亞澎碼頭）、台南安平港遊艇碼頭、高雄愛河灣遊艇碼頭。
而為遊艇愛好者及海洋文化愛好者提供一個近距離欣賞與體驗的機會，將於14日起兩天在高雄愛河灣碼頭舉辦「2024亞果遊艇展」。
展覽將展示包括亞果遊艇的Bavaria Virtess 420、Nimbus 365、PRESTIGE 420S、亞平遊艇的Quarken 27 Cabin、Nimbus C9和Galeon 500 Fly，錚儀遊艇的Marex 330、Seabob水中推進器，以及NextWave的Princess S66、eFoil Lift 4和Sealine F420等多款船艇。
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