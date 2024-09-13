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旭然搶攻水資源商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

過濾設備商旭然（4556）昨（13）日表示，看好台灣未來十年有超過16座再生水廠建置需求，加上半導體、高科技產業積極精進廠內廢水回收率，正展開爭取相關設備新單行動，法人預期將有助營運表現進一步增長。

旭然今年受惠半導體客戶純水系統訂單，以及台灣橋頭地區再生水廠與東南亞水資源相關應用訂單貢獻，帶動今年前八月營收達4.61億元，年增15%。旭然昨（13）日上漲0.4元，收於35.3元。

目前旭然正瞄準綠色循環商機趨勢，並透過參展提高市場曝光度，以「2024年台灣國際水週展」為例，即參展展出紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統。

針對全球水資源循環使用發展趨勢，旭然總經理何宜瑾表示，觀察台灣、東南亞等政府積極推動再生水、海水淡化廠興建規劃，其中，台灣未來十年有超過16座再生水廠建置需求。

再加上半導體、高科技產業積極精進廠內廢水回收率，該公司為擴大接單規模與提高市場競爭力，除採取增進工程組裝能力以推動設備接單策略外，同時，深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA濾網等工程業者合作，進而挹注未來營運效益。

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