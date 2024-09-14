亞泰8月每股純益0.61元 產能滿載

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）昨（13）日公布8月自結稅後純益4,400萬元，年增19%，每股純益（EPS）0.61元。累計7、8月稅後純益1.03億元，年增43%，合計每股純益1.42元。

亞泰近日股價大漲，昨天終場收121元漲停板，創掛牌來新天價，上漲11元。亞泰今年8月營收4.81億元，月增12.5%，年增90%，為2022年3月以來最佳，也是歷史次高，主要受惠客戶需求強勁，亞泰表示，目前產能處於滿載狀態。

亞泰累計今年前八月營收28.59億元，年增14.9%。依亞泰上半年獲利表現，累計今年前八月每股純益達4.9元。

由於下游客戶庫存已告一段落，亞泰上季起受惠大廠急單挹注，營收已連四個月成長，由於亞泰已連兩個月營收站穩4億元之上，法人估計，第3季營收有機會改寫新猷。不過，亞泰不評論法人預估的財務數字。