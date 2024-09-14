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均豪8月每股純益0.25元 強攻面板

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
均豪董事長陳政興。 聯合報系資料庫
均豪董事長陳政興。 聯合報系資料庫

均豪（5443）昨（13）日因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告今年8月自結數，歸屬母公司業主淨利4200萬元，每股純益0.25元，與去年同期相比由虧轉盈。

均豪今年8月營收4.15億元，月增20.36%，年增112.52%，累計今年1-8月營收26.81億元，年增47.08%。均豪7-8月營收7.61億元，年增78.22%，歸屬母公司業主淨利1.09億元，年增5350%，每股純益0.66元。累計前八月稅後純益2.65億元，年增211.76%，每股稅後純益1.62 元，已超越去年全年的1.25 元。

均豪受惠半導體設備出貨穩健以及面板設備出貨回溫，8月營收4.16億元，月增20.36%，年增112.52%，累計 7 至 8月稅後純益達1.09億元，也與第2季相當。

均豪長期耕耘面板領域，近期也感受客戶投資力道回升，相關設備今年陸續出貨，成為營運成長動能。

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