茂達全年業績挑戰次高

電源管理IC廠茂達（6138）第2季業績小減，7、8月營收都維持在5億元以上，法人預期，在多項新產品出貨帶動下，本季營運成績應可成長5％至10％，站上今年單季高峰，第4季表現則可能持平至小減，全年業績可望成長雙位數百分比，至少達歷史第三高水準，甚至不排除挑戰歷史次高紀錄。

茂達累計前八月合併營收為40.31億元，年增19％。茂達董事長王志信先前提到，估計今年表現將比去年好，應是雙位數百分比成長。過去五年公司新切入多個應用領域，陸續發酵，今年是未來三到五年成長的奠基年。

茂達今年在電源管理IC、風扇馬達驅動這兩大業務皆有新產品推出，是本季業績增長的主要動能，有望挑戰近九季高點。法人也評估，新品效應對於該公司第3季的毛利率與獲利表現來說，將是有利因素。第4季展望受到中國大陸10月將休長假以及年底庫存盤點等因素影響，可能呈現與本季大致持平或小減情形。

另外，茂達受到矚目的DDR5應用第一代產品正在銷售，第二代產品則仍需待市場規格制訂進度。