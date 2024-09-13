榮剛 4.3億元入股牧東

台鋼集團旗艦企業榮剛（5009）昨（12）日公告，斥資4.34億元認購牧東光電私募普通股7,900萬股，每單位取得成本5.5元，占牧東53.8%股權，此次入股為策略性投資。

根據牧東光電公開資訊，公司於2008年設立從事觸控顯示面板研發、生產及銷售，在2014年後調整主營業務為不銹鋼製品及銷售，並透過孫公司南通四合不銹鋼，提供多家大型刀具品牌廚刀、餐刀OEM及ODM業務，另牧東同時自創品牌在大陸以及台灣行銷。

榮剛取得牧東後，台鋼集團事業版圖再下一城。核心人士說，台鋼集團目前已成為涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，在國內外有17家股票掛牌公司。

鋼鐵部分，是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下有慶欣欣、春雨、榮剛、久陽與精剛等五大次集團，包含春雨、久陽、榮剛、精剛、沛波與春日機械等上市櫃公司。

網通方面有友訊與易通圓二個次集團，擁有全球通路與六家股票掛牌公司，包括友訊、友勁、易通展、力新、聯光通以及印度掛牌的DLINKINDIA。

健康運動方面，涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、餐飲、演藝文創與運動賽事等，同時擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的事業。

健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫、燦星旅、元勝與桂田文創等，在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯。