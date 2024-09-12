永信建：今年營運會更好

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

永信建（5508）昨（12）舉行法說會，該公司表示，限貸令確定影響9月交屋約一成，預計延後至10月認列；至於第4季有待進一步觀察，但公司有信心今年營運一定會比去年好。

永信建表示，受益高雄房市火熱，今年第2季交出稅後純益10.38億元的獲利成績單，為史上單季第三高，年增72.5%，每股純益4.78元；累計上半年獲利21.04億元，創同期新高，每股純益9.68元。

進入下半年，7月份有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」開始銷售，總銷金額預計各為19億元和20億元，熱銷情況出乎內部預期。

但近期因限貸令影響，有一成客戶出現貸款不順狀況，以致無法如期於9月辦理交屋，將延後到10月，至於10月之後的交屋情況則有待進一步觀察。不過，該公司對於今年營運展望樂觀。

據了解，永信建係採成屋銷售方式，從成交至交屋期程約一個半月至兩個月。

針對明年建案規劃，該公司指出，總計有四個建案將完工銷售，合計金額為110億元；上半年有「中都五期」預計明年第1季完工，總銷約為19億元；「仁武大昌二期」預計明年第2季完工，總銷約為45億元。

每股純益 永信

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