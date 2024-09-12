光隆 明年營收拚雙位數成長
光隆（8916）董事長詹賀博昨（12）日表示，旗下三大事業包括成衣、家紡、羽絨明年皆可望成長，尤其成衣因幾個主要客戶，明年展望皆有雙位數成長，同步帶旺公司營運。
詹賀博表示，紡織、成衣產業持續走向復甦，可望增添業績動能，加上該公司印尼新廠明年正式量產，光隆2025年營收成長率將可達雙位數。
光隆昨日召開法說會，詹賀博表示，下半年對成衣與家紡業務抱持樂觀態度，成衣部門出貨動能將在下半年顯著增強，預計與去年相比將呈現雙位數增長。家紡業務則因主力客戶訂單增加，亦有望實現雙位數成長。比較疲弱的是羽絨，主要是羽絨原料價格已來到10年新高，加上日圓貶值，日系客戶下單趨於保守，下半年甚至比去年同期需求減半，同時原料價格高漲也影響毛利率表現。
不過，詹賀博也提到，羽絨產品近期已開始談明年的價格，將可反映今年高漲的原料價格，因此，明年可望好過今年，同時，由於羽絨價格已來到10年新高，若之後回檔，也會有利毛利率表現。
在家紡表現上，宜得利是光隆的重要客戶，去年占整體集團營收比重達15%。
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