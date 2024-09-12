大宇資法說會／出售「雙劍」IP賺5億元 最快第4季認列

遊戲研發商大宇資（6111）12日召開法說會，董事長凃俊光指出，公司歷經上半年組織重整與戰略調整後，加上遊戲IP處分利益挹注，預料下半年營運不僅將漸入佳境，而且業績表現也會遠優於上半年，整體展望樂觀，而明年因費用大幅降低，估計業績有望更好。

大宇資日前發布重訊宣布處分旗下《仙劍奇俠傳》與《軒轅劍》兩大遊戲IP，預料將入帳約5億餘元，最快將在第4季認列，最晚則會在明年首季全數認列完畢，估計將處分利益約貢獻大宇資半個股本。

凃俊光表示，未來《仙劍奇俠傳》與《軒轅劍》將交給有能力的對岸同業去發揮，而大宇資未來則會專注開發恐怖遊戲以及代理海外深具市場潛力的遊戲，今年單機遊戲共有五款，代理遊戲則有三款，下半年新遊戲上市後，將持續挹注業績成長。

大宇資今年上半年每股純益0.18元，較去年同期每股虧損0.84元，轉虧為盈。展望下半年，凃俊光表示，公司遊戲本業在新遊戲帶動下，估計業績仍會持續提升，而轉投資的各家子公司正處於產業旺季，有望挹注營收成長。

大宇資今年8月營收5.2億元，月增96.3%、年增233.5%，單月營收創今年以來次高，業績表現不俗，成長動能除遊戲產品貢獻外，子公司合正（5381）受惠重電需求高漲，也貢獻不少營收；累計今年前八月營收33.32億元，年增69.1%。

此外，外界關心大宇資博奕遊戲進度，對此，大宇資總經理陳瑤恬表示，公司正在打入中南美洲市場，博奕遊戲數量也從原先20至30種，擴大到60種，預計年底前將達80種以上，並且與歐美業者進行聯運合作，藉此擴大市場布局。