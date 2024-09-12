和迅落實營運雙軌並進 上半年獲利居細胞領域亞軍之位

興櫃和迅（6986）12日表示，該公司以「研發創造業務收入、業務收入支持研發」之雙軌方式營運，落實CDMO/CMO與新藥開發雙核心經營策略，短短五年內即繳出一張優異的成績單，上半年營收1.33億元，若以上半年稅後淨利與EPS來看，則分別以7,727萬元、1.68元居亞軍之位，在心血管疾病臨床試驗方面進展也符合預期，凸顯和迅真知灼見、洞悉產業，且全體同仁並擁有齊心實踐公司營運策略之紀律與力道的最佳證明。

根據國外研究機構Future Market Insights的報告統計指出，全球CMO/CDMO市場在2023年預計達到225億美元的規模，以5.7％的年複合成長率在2033年成長至394億美元；研究機構Grand View Research的報告指出，全球外泌體市場2023年達到1.09億美元，將以37.75％的年複合成長率在2030年成長至10.3億美元，可見CMO/CDMO以及外泌體兩大市場龐大的商機，有利於和迅馬不停蹄開拓更多業務訂單以及擴大於全球市場的版圖。

和迅董事長温政翰表示，公司運用「人類來源臍帶間質幹細胞」的培育技術以及GTP實驗室細胞製備廠、建置超過十公升等級的免疫細胞與幹細胞生產平台、百公升級的外泌體產量、以及每日超過1萬劑的再生醫療製劑產能，來延伸發展包括原料開發，申請IND到執行試驗用藥所需之生產設備、開發技術、細胞培養之各項CMO/CDMO等，甚至協同客戶一同布局全球銷售等市場範疇領域，以截至目前前8月CDMO/CMO、技術授權之營收比重來看，分別為43％、55％，其中，CDMO/CMO的絕對金額業績已明顯較去年同期成長86％，細分細胞產品種類來看，外泌體、幹細胞、免疫細胞分別占58％、30％、10％，堆疊了公司前8月營收繳出1.82億元、年增262％的優異成績。

温政翰表示，公司為持續落實營運雙軌制，且持續擴大營運規模與全球市場布局，近期積極延攬專業人才與引進合作夥伴，並於8月董事會已決議通過於9月27日將召開2024年第一次股東臨時會，會議中將進行董事全面改選，依照公告之提名董事名單來看，和迅未來董事會涵蓋新藥、醫材、通路、財務各領域，可謂為和迅未來在CMO/CDMO、外泌體相關產品銷售以及新藥開發等業務領域上，打造強大的戰隊，亦期許以MIT台灣技術打群架、進軍世界盃，凸顯和迅全球市場布局的決心已正式啟航。

展望未來，和迅對於公司整體營運成長深具信心，將憑藉著4S（Science、Scope、Speed、Scale）的發展策略，完整布局再生醫療產業從團隊與設備、細胞（幹細胞、免疫細胞、外泌體）研發、培養儲存、製造、品質等一條龍建置，不僅協助包括新藥公司、再生醫療企業、美妝與醫美行業等可快速進入產業布局，亦助力和迅能與客戶一同從臨床前製程開發、藥物試產開始合作，一同經歷臨床試驗至取得藥證並藥物量產/上市，創造和迅獨有的商業模式，以CDMO業務收入為基礎，提供穩定之現金流供其幹細胞新藥開發，並創造技術授權金及新藥權利金收入，助力公司保持良好的訂單能見度以及穩健營運規模放大，實現和迅短、中、長期營運長期成長向上的曲線。