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大宇資賣遊戲IP 賺半個股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大宇資將轉讓雙劍IP，處置案注入補給動能，將資源做最大發揮。圖為大宇資董事長凃俊光。 聯合報系資料庫
大宇資將轉讓雙劍IP，處置案注入補給動能，將資源做最大發揮。圖為大宇資董事長凃俊光。 聯合報系資料庫

遊戲廠大宇資（6111）昨（11）日宣布，董事會通過處分旗下遊戲大作《軒轅劍》全球智慧財產權，及《仙劍奇俠傳》中國大陸以外地區（含台灣）智慧財產權，共獲利5億餘元，約當挹注每股純益5元，將於第4季財報認列上述獲利。

《軒轅劍》、《仙劍奇俠傳》都是大宇資經典遊戲大作。大宇資表示，擬把《軒轅劍》全球IP擬轉讓予歡動（香港）科技有限公司，交易金額為1,045萬美元（約新台幣3億餘元）。

至於《仙劍奇俠傳》中國大陸之外地區IP交易對象為中手游集團（CMGE）100%持股子公司，交易金額為港幣1,830萬元與中手遊公司新普通股股份3,800萬股，總價約新台幣2億餘元。

大宇資統計，上述合計兩筆交易共獲利約5億餘元，約當貢獻每股純益5元，預計第4季認列。大宇資昨天股價收65.9元、漲1.4元。

大宇資表示，公司近年積極布局多角化經營，目前集團內各公司深耕各自專業領域，表現亮眼，貢獻整體營收成長，能顯見逐季優化的趨勢。

遊戲本業上，自研遊戲走向精品化，以文創能量為底蘊，劇情縝密細緻，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二　釋魂路》上市，三個月內銷售突破10萬套佳績。

至於遊戲代理與發行，和日本大廠攜手，從去年底《我想成為影之強者！Master of Garden》廣受玩家歡迎，奠定碁石。今年上旬，再接再厲，以《洶湧海豚》開紅盤，研發與代理雙管齊下，為營收添柴火。

大宇資

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