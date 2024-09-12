王座掛牌 多品牌搶市
王座（2751）公司主要是代理國內外餐飲品牌並開設直營連鎖門市，於9月10日正式掛牌上櫃，為今年度首家上櫃掛牌的餐飲業者。王座2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年上半年度合併營收為6.73億元，稅後淨利為3,347萬元，EPS為1.93元。
王座成立於2015年12月，為上櫃公司六角國際的子公司。王座名稱代表著「以味為王、座無虛席」，在取得「銀座杏子日式豬排」品牌代理權後，亦持續代理其他國內外餐飲品牌，像是中價位的「京都勝牛」及「橋村炸雞」，以及平價位的「段純貞」、「大阪王將」。
該公司品牌跨足日式、韓式及中式，可滿足不同需求及口味的消費者，並陸續開設直營連鎖門市，截至2024年8月底止，已有54家直營門市。另王座所代理「京都勝牛」及「段純貞」二品牌，因菜單多元而吸引海外代理商關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言