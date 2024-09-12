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王座掛牌 多品牌搶市

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

王座（2751）公司主要是代理國內外餐飲品牌並開設直營連鎖門市，於9月10日正式掛牌上櫃，為今年度首家上櫃掛牌的餐飲業者。王座2023年度合併營收為12.52億元，稅後淨利為1.16億元，每股稅後純益（EPS）為6.79元。2024年上半年度合併營收為6.73億元，稅後淨利為3,347萬元，EPS為1.93元。

王座成立於2015年12月，為上櫃公司六角國際的子公司。王座名稱代表著「以味為王、座無虛席」，在取得「銀座杏子日式豬排」品牌代理權後，亦持續代理其他國內外餐飲品牌，像是中價位的「京都勝牛」及「橋村炸雞」，以及平價位的「段純貞」、「大阪王將」。

該公司品牌跨足日式、韓式及中式，可滿足不同需求及口味的消費者，並陸續開設直營連鎖門市，截至2024年8月底止，已有54家直營門市。另王座所代理「京都勝牛」及「段純貞」二品牌，因菜單多元而吸引海外代理商關注。

營收 餐飲業

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