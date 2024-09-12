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乙丁公司籌資 23日開跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，乙丁公司（7658）產業類別為電子科技，將於9月23日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

由推薦單位桃園市政府出具創新創意意見書，乙丁公司專注於自行車智能握把套（IB GRIPS）的研發及商品化，透過多功能設計及雲端資訊服務，將傳統購車後需額外選購加裝之標配化組件整合於握把套，具有安裝簡便、安全升級並能有效減少製程與塑料使用的新創產品，已取得臺灣、歐盟、中國及美國等國家的發明專利。

乙丁公司將自9月13日起揭示其籌資資訊，9月23日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購。

創櫃板 櫃買中心 認購

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