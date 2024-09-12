創櫃板家數 兩年內要倍增

櫃買中心副總經理李淑暖昨（11）日在例行記者會上指出，創櫃板新增登錄與申請輔導目標家數二年內成長一倍。此外，永續發展債券持續熱絡，在台電、台北富邦商業銀行預定9月16日掛牌後，今年來發行金額將達到976億元，並正式達標。

李淑暖表示，櫃買中心積極推動中小微企業進入創櫃板，希望新增登錄與申請輔導目標家數二年內成長一倍，即從目前的目標40家要成長到80家。除了與經濟部中小及新創企業署、及相關推薦單位合作推動創櫃板，也與會計師事務所及創投公會等中介機構合作，發掘具潛力的創新企業。

櫃買中心也會提供經營管理課程及法律諮詢服務、輔導建置簡易的內控及會計制度、協助處理股務事宜、帶領創櫃板公司參加特色展覽、透過媒體曝光提升能見度、舉辦業務及資金媒合會，以及透過創櫃板公司籌資系統來輔導中小微企業。

包括邑錡、意德士、樂意等三家公司，一路從創櫃板到登錄興櫃、上櫃掛牌，進入資本市場後，營收與資本額均持續成長。

李淑暖說，今年來截至9月10日，新增申請及登錄創櫃板公司計39家，自創櫃板設立迄今，累計成功登錄創櫃板公司達234家，總籌資金額60.78億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金已有相當成效，櫃買中心將持續推廣創櫃板，協助優質企業發展茁壯。

永續發展債券方面，今年的工作目標是發行35檔、發行金額達到960億元。今年來已發行35檔，發行金額為新台幣834.6億元。李淑暖指出，台電與台北富邦商業銀行預定在9月16日，分別發行126.5億元及15億元的永續發展債券，屆時整體發行金額將來到976億元。