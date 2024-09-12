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91APP雙引擎 迎戰雙11

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）近期準備迎戰雙11旺季，將聚焦「RMN（零售媒體聯播網）3.0」與「零售AI」兩大重點推進，期望挹注第4季營運動能。

91APP今年8月合併營收1.25億元，為同期新高，月增1%，年增16.2%，累計今年前八月合併營收10.06億元，年成長16.8％。

91APP表示，目前電子商務解決方案與數位行銷解決方案為雙成長引擎，有效協助實體零售客戶提升門市與電商業績，實現D2C與OMO營運效益，帶動91APP營收持續穩健成長。

91APP表示，台灣實體電商成長率已優於純電商，91APP協助許多中大型實體零售品牌與通路客戶快速切入D2C，不僅展現營運成果，同時亦積極拓展D2C相關解決方案。

在數位行銷解決方案預計推出「RMN3.0」，透過91APP零售AI「jooii」優勢，突破現有的RMN框架，為客戶帶來新一代精準零售媒體廣告紅利，大幅提升投資報酬率。

在「零售AI」發展方面，2017年起，91APP即投入零售相關的AI應用發展，如會員經營、購買意圖、分群溝通等模型與分析，此已是許多客戶採用的服務。

AI APP 電商

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