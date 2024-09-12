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巨有攜新思 進擊先進 IP

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
巨有董事長暨總經理賴志賢。記者鐘惠玲/攝影
巨有董事長暨總經理賴志賢。記者鐘惠玲/攝影

特殊應用IC（ASIC）設計服務商巨有（8227）昨（11）日宣布，正式成為新思科技Synopsys IP OEM Partner Program合作夥伴，將於台積電共同推進先進矽智財（IP）解決方案，助攻業績。

巨有前八月合併營收為4.31億元，年減34.3%，上半年每股純益為0.85元。該公司先前提到，今年上半年仍在調整庫存，下半年量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都呈現成長。

對於成為新思科技上述計畫的合作夥伴，巨有強調， 象徵該公司在先進製程技術發展的重要里程碑。透過這個合作計畫，巨有將運用其設計專業與新思的IP解決方案，包括適用於台積電6奈米製程技術的高效能、經驗證的IP，為終端客戶提供高品質的系統單晶片（SoC）及ASIC設計

巨有表示，隨著AI、高效能運算（HPC）、先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用蓬勃發展，IC設計的複雜性與難度也呈現指數型增長。該公司將整合新思科技的高速介面IP解決方案，包括裸晶對裸晶（die-to-die）、乙太網路、PCIe、MIPI、DDR、USB等， 為客戶設計提供符合標準的連接。

IC設計 台積電 思科

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