泓德將轉上市 承銷價188元
泓德能源-創（6873）將於9月下旬改列一般板上市股票，此次股票承銷案採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，競價拍賣昨（11）日開標，得標加權平均價198.69元，公開申購承銷價為每股188元，預計9月13至18日辦理公開申購。
泓德能源是台灣第一家在創新板上市並掛牌交易的能源公司，今年4月經審核通過核准改列一般板，並於轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股。泓德能源昨天股價收246.5元，上漲4.5元。
泓德能源董事長謝源一日前透露，旗下包括太陽能電廠工程以及儲能案場，總計約600億元訂單在手，下半年將有多項工程案開始認列業績，營運遠優於上半年，全年營運也比去年樂觀。法人看好，泓德能源下半年將賺逾一個股本，較上半年呈現倍數的「暴力成長」。
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