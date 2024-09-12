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暄達醫學布局東南亞市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）旗下暄達醫學積極衝刺海外市場，昨（11）日宣布旗下交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統將在新加坡亞洲醫療器材展（MEDICAL FAIR ASIA）首次亮相展出，爭取更多訂單。

法人看好，暄達醫學在海外市場屢傳捷報，輔信母以子貴，同步沾光。

輔信指出，新加坡亞洲醫療器材展是東南亞地區最大的醫療健康展之一，在為期三天的展期中，將吸引多達60國以上的經銷代表、醫療院所及政府單位等領域專家齊聚，暄達醫學這次前往參展，並秀出交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統，有助增加產品曝光度，擴大爭取訂單。

暄達醫學的交替式減壓氣墊床藉由床管壓力調節，協助預防久臥患者產生壓瘡，負壓傷口治療機則是傷口管理及照護的可靠解決方案。兩大主力產品的部分系列已成功進入新加坡、馬來西亞、越南、印尼、斯里蘭卡等東南亞國家，並獲得當地醫療機構及使用者肯定。

新加坡 東南亞 醫療器材

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