家登集團旗下家碩（6953）昨（11）日舉行新廠動土典禮，該新廠第一期預計2026年底完工，2027年投入營運，衝刺業績。家登暨家碩董座邱銘乾透露，家登與家碩在南科總投資金額估將逾30億元。

家碩指出，新廠將為公司發展挹注新活力，不僅提升產能，也為技術創新和產品研發提供更多資源，以滿足不斷增長的市場需求。

這是公司推動技術升級和生產能力擴展的重要一步，也是對未來市場前景的積極應對。

家碩南科新廠占地1.8公頃，計畫分期興建，第一期規劃興建總建坪約5,000坪，預計2026年底完工，2027年投入營運。

新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。

家碩為自有技術品牌台灣半導體設備製造商，提供EUV光罩及高階光罩傳載自動化技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。

邱銘乾指出，家碩新廠展現公司不斷追求卓越、創新發展的決心及長期深耕市場的策略布局。未來，家碩將一如既往秉持「用心服務、創新專注」的經營理念，持續創造企業更高價值。