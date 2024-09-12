凱基證績優 勇奪八大獎

今周刊第18屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉，凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管理形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。

凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到適合產品」的精神，提供客戶完整的理財規畫、解決方案，同時持續強化財富管理團隊專業、打造多元產品服務、深耕數位金融發展，全方位卓越表現深獲專業評審青睞及客戶肯定。

凱基證券深耕財富管理多年，重視客戶的理財需求與人生各階段的財務規畫，經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，KYC最重要的精神就是了解客戶真正需求，以客戶需求作為理財的出發點，提供一站式的財富管理服務。

完整產品線涵蓋境內外股票、基金、債券、結構型商品、股權衍生性商品、授信業務、保險等，希望讓不同理財需求的投資人，都能夠透過凱基證券專業服務進行完整的規畫。

專業團隊不僅深入了解客戶資產現況及投資風險屬性，更整合數位平台、智能服務、凱基投顧專業研究報告等資源，打造個人化專屬的投資組合建議，來幫助客戶達到理財投資、退休、傳承和稅務等不同目標。

財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券從KYC出發，導入需求導向的銷售架構和顧問型服務，整體財富管理業務資產管理規模持續增加，證明只要方法對了，幫助客戶資產增長，公司營收自然就會成長，更能打造出深獲客戶信賴的優質形象。

凱基證券積極化身業界先驅，推出多項創新的財富管理服務，例如為提升銷售團隊的ETF專業知識和素養，率先推出「專業ETF顧問認證」並導入業界唯一的證照測驗，期許成為第一家專業ETF券商。

並首創「一對一專家陪跑」理財諮商服務，讓客戶透過即時視訊獲得專屬的理財規劃服務；產品與服務方面，更是首家於亞洲財管市場推廣綠色結構型債券、社會責任結構型債券的券商，並領先國內同業首推美股即時行情API串接服務，透過多元創新的解決方案，幫助客戶迎向富足人生。