上櫃公司8月營收 成長家數占比61.31%
櫃買中心今天表示，統計上櫃公司今年8月營收合計新台幣1兆7735億元，年增7.02%；有828家應公告申報8月營收，除了大略-KY未於期限內完成公告申報外，其餘827家已全數完成。
櫃買中心統計今年8月營收成長的上櫃公司共507家，占比61.31%，合計營收較112年同期成長2059億元；8月營收衰退的上櫃公司共318家，占比38.45%，合計營收較112年同期衰退896億元；8月營收持平的上櫃公司有2家，占比0.24%。
關於上櫃公司配發112年度現金股利資訊，今年截至昨天為止，公布配發112年度現金股利的上櫃公司計580家，約占已公告828家的70.05%，有248家公司未配發。
統計上櫃公司公告配發現金股利總金額為1593億元，每股配發現金股利2元以上為282家。截至昨天為止，上櫃公司的平均現金股利殖利率為2.64%。
截至昨天為止，外資持有上櫃股票的市值占全市場市值比例為17.22%，外資買賣上櫃股票占全市場的比例為22.52%。
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