生技股8月營收靓 這檔營收創31個月新高 股價跳空漲停

生技股挾8月營收題材，股價活蹦亂跳。益安（6499）CDMO事業台灣量產中心建置完備並順利投產，陸續獲得國際醫材大廠訂單，推升8月營收創31個月以來新高，股價跳空漲停鎖死。大學光（3218）、大樹（6469）亦反映旺季以及持續擴增據點，8月營收分別寫下歷史新高、次高表現，11日股價展現強勁反彈，大學光盤中直逼漲停，大樹漲幅近5%。

益安聚焦高階醫材研發，主力產品包括高階心血管微創手術、泌尿科腹腔鏡、骨科等領域，近期又跨足高階醫材委託開發及製造代工（CDMO）事業，透過併購和內部整合，為高階醫材領域的國際客戶提供一站式服務。

益安8月營收6331萬、年增233.9%，累計前八月營收1.92億元，年增53.09%。益安表示，今年益安旗下兩項重要創新專案皆進入關鍵期，主動脈修復醫材（Duett）藉由此首例臨床跨越人體使用的門檻，同時攝護腺肥大治療醫材（Urocross®）也已進入樞紐試驗的收案後期，皆是產品價值躍昇的關鍵時刻。

大學光8月營收3.94億、年增9.41%，創下單月營收歷史新高，主要反映暑假旺季，學生近視控制需求增加，累計前八月營收28.67億元，年增4.17%。大學光目前在台有28間大學眼科合作診所、31間大學眼鏡直營門市，通路擁有50%屈光雷射手術高市佔率。

瞄準市場需求，大學光屈光手術持續引進最新設備與技術，公司預計今年9月陸續導入雷射術式SMILE Pro 2.0，此次SMILE原廠主要升級軟體應用，可提升視力矯正手術的精準度與客製化。法人預估，大學光導入新術式有助ASP提升8%~20%，將助攻第4季營運表現。

大樹8月營收14.69億、年增6.8%，創下單月歷史次高，僅次於2022年5月疫情期間瘋搶醫療物資時的表現。大樹今年上半年展店24家店，店數規模來到357店，公司預計今年底門市數將來到400-420家，市場預期，大樹下半年展店速度將加速，可望推升營運表現。