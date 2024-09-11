亞昕斥資40億元 大獵地

亞昕今年獵地上演大驚奇，且猛攻台中、林口兩地。亞昕（5213）昨（10）日公告，分別以31.12億元買台中市西屯區文商段千坪土地、9.35億元買新北市林口區力行段522.92坪土地，一次砸下逾40億元買地。

另，統計至9月10日止，亞昕今年以來購地金額達157億元，拚當今年的建商「獵地王」。

亞昕昨日公告，取得台中市西屯區文商段36地號土地，其中公司佔比85%，土地面積約1,886.2坪，交易總金額約31.12億元，交易人為宏頎實業股份有限公司及36位自然人等。

另，亞昕也同步公告，取得新北市林口區力行段80.82.83地號土地，140地號持分土地，土地面積約522.92坪，交易總金額約9.35億元，交易人為宇柏國際開發股份有限公司、今勛開發股份有限公司和自然人等。

據公開資訊觀測站，進一步觀察亞昕今年以來購地紀錄，範圍遍布新北市林口力行段、麗林段、新莊副都心、 買新竹市東門段、台中北屯區平田段、北屯區榮德段、北屯區洲際段、南屯區大進段、台中水楠文商段、豐原區豐圳段等，總共共砸約157億元買地，其中台中更買了約76.61億元。

亞昕指出，對建商來說，土地就是原料，今年積極購地主要是為了往後的布局，畢竟好的地段不等人，現在是誰能先卡到好位置，未來就可以立於不敗之地，其中會重押台中也是因為相當看好區域後市發展，觀察市場有愈來愈多年輕人喜歡台中的生活品質，所以因此進場。

至於限貸令風波、台股跌幅大有無影響市場。亞昕認為，即將交屋的個案多少還是會被影響，但不至於太過嚴重，預售屋影響則不大，而台股對消費信心有影響，若未來震盪劇烈，可能短線上會影響市場買氣，但長線來看，還是有剛性需求支撐，中長線仍看佳。

此外，今年以來建商積極回補土地庫存，力麒建設昨日也公告，以8.4億元向公司之關係人「亞妮開發事業」取得台北市松山區西松段二小段286地號土地及其地上物，土地面積約202.68坪。力麒指出，因台北市土地取得不易，故向關係人購買以利公司營運。