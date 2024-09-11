中台、汎瑋IPO 完成競拍

中台（6923）初次上市、汎瑋材料初次上櫃普通股股票承銷案競價拍賣昨（10）日已於證交所完成，接下來將進行公開申購，兩家公司公開申購價分別為80元、50元，均將於19日為公開抽籤。

中台公開申購價80元，若以昨天日興櫃成交日均價100.7元設算，相當於抽中就有機會賺到2.07萬元，報酬率超過二成五。汎瑋材料公開申購價50元，昨天日均價69.83元，潛在報酬率也達39.66%。

中台資源科技初次上市普通股股票承銷案，競價拍賣股數6,330仟股，公開申購股數為1,932仟股；競拍部分，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，昨天在證交所全數順利拍賣，最低得標價格85元，最高得標價格124.10元，得標加權平均價格87.33元。

汎瑋材料初次上櫃普通股股票承銷案，競價拍賣股數1,587仟股，公開申購股數為596仟股；競拍方面，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，昨天全數拍出，最低得標價格57.1元，最高得標價格65元，得標加權平均價格59.1元。兩家公司接下來的股票公開申購期間為9月12日至9月16日，公開抽籤日為9月19日。