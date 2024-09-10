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捷流營收／因客戶短期拉貨排程遞延 8月1.87億月減1.1%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布8月合併營收1.87億元，月減1.1%、年減19.7%，主要受客戶短期拉貨排程遞延影響。累計前八月合併營收15.50億元，較去年同期減少16.4%。

捷流表示，8月營收雖短期受到客戶拉貨排程遞延影響，但集團仍持續優化產品銷售組合，並積極調配中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠以及桃園觀音鑄造廠等生產排程，可望有效帶動集團業務良好穩定發展。

捷流指出，工業閥門在許多關鍵生產過程中扮演重要角色，其使用效能關乎客戶生產良率、減少資源消耗、以及避免工安意外影響營運重大損失風險等，一旦打入供應鏈就不易更換。

因此捷流為了避免客戶生產製程中斷風險，透過建立自有檢測實驗室，完善服務客戶各項產品功能實驗及認證，並擁有維修中心可提供客戶做固定巡檢、即時維修等技術服務，深化與客戶良好合作關係，助力集團整體接單、營運表現良好成長動能。

展望未來，捷流持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單仍保持良好水準，集團也積極擴大全球業務接單量能。

營收

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