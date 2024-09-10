邑昇營收／8月0.93億元擴PCB布局 龜山二期廠預計2026年啟用

邑昇（5291）10日說明，2024年8月合併營收0.93億元，較去年同期與上月分別增加8.05%與3.58%，月營收表現維持穩定，累計前8月合併營收為6.67億元，整體表現較去年同期相當，未來邑昇將進一步擴大高階PCB產品布局，並興建龜山二期廠房，擴增及整合集團生產量能，以期帶動邑昇營運成長動能。

邑昇表示，為因應未來集團布局與市場需求，邑昇龜山二期廠已開始動工興建，未來將打造數位化智慧工廠，並擴增PCB生產機器設備，整合與規劃自行車燈生產線與e-bike電動輔助自行車組裝廠，擴增產能將於2026年正式啟用投入營運，有助邑昇集團營運規模向上升級。

邑昇表示，今年將積極優化並調整營運策略布局，在PCB事業方面，未來將聚焦邑昇專業擅長之高階、高層板、高利基應用領域，包括半導體周邊電子零配件、5G高頻高速、AI伺服器與低軌衛星/地面接收站等高階市場，並逐步汰弱成熟、中低階以下產品應用，以期能發揮邑昇最大競爭優勢，創造更佳獲利空間。

此外，邑昇表示，LED自行車燈從去年起受到全球消費景氣影響，造成客戶庫存水位過高，邑昇適時調整新品推出節奏，將今年重點放在庫存去化與優化改良既有品項，並耕耘海外新品牌客戶，初步成效已開始顯現，陸續恢復至疫情前水準七成左右水平，待明年新品推出、新客戶挹注下，可望重回高峰。

邑昇表示，面對全球環境與政經局勢快速變化，邑昇以自身優異研發量能與營運體質，高度彈性調整生產與銷售策略方向，並伺機抓住海外發展機會，其中e-bike今年起將著重台灣市場，以自有品牌「DOSUN」打造精緻、高品質小而美生活休閒型態。