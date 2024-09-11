連接器廠正淩（8147）雙箭齊發，在人工智慧（AI）與醫療等產業動能挹注下，法人預估，今年營收可望成長兩到三成。該公司總經理陳言成昨（10）日表示，今年成長展望佳，訂單能見度已到年底，也看到終端客戶在2025年迎來好消息，預期2025年營運可望爆發。

正淩昨天舉行法說會，陳言成說，明年醫療事業仍可望維持20到30%的高成長，並跨足新領域、新市場，接下來會有爆發的機會，目標是未來營收將維持雙位數增長，毛利率也不能掉，並朝向100億元的市值邁進。

正淩聚焦在MATIC五大領域，分別為：醫療、航太、交通、工業及通訊；發言人劉偉豪指出，今年通訊、工業及醫療將占整體營收九成以上，營收占比為通訊44%到46%、工業22%到24%、醫療23%到25%。受到產品組合優化下，正淩今年上半年毛利率來到38.4%，創同期新高。

產能方面，劉偉豪說，台灣廠產能滿載，中國大陸廠也很忙碌，新產線正在準備中，以因應2025年需求，目標是AI加速卡模組OAM的產能要翻一倍。至於是否到第三地設廠？目前正在考量中，以因應地緣政治風險，再過一到兩季將對外說明。

醫療方面，陳言成看好長期穩定性，毛利率在50%以上，明年多個案子將開花，正淩已從連接器做到整組的線，包含膀胱鏡、支氣管鏡、喉頭鏡等；PFA在美國與中國大陸也有多項產品進入臨床，預計有四項產品將於2025年取證。

在工業領域，正淩切入AI人形機器人。劉偉豪說，已開始與全球前兩大廠商配合，包含連接器及特殊線材，並在台灣建構完整的機構件生產能力，能夠快速實現從骨架到控制系統的客製化機構需求，領先台廠技術。

在通訊方面，已經完成QSFP112與QSFP-DD 800G產品，至於1.6T- OSFP XD為下一世代產品，目前已經與國際大廠共同合作並完成開模，同時，與國內策略夥伴合作推出CPO解決方案，切入以色列客戶。