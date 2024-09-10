世界先進擴8吋與12吋廠 買廠務設備逾826億元
上櫃晶圓代工廠世界（5347）今日公告董事會通過取得漢磊科技（股）公司私募普通股，董事會並同意公司及子公司添購廠務設備資本預算逾826億元，另以租地委建興建廠房，預計擴8吋與12吋廠，分別簽約易科德、奇鼎、高信以及亞翔、漢科系統科技。
世界公告，8吋廠擴建簽約易科德室內裝修工程股份有限公司；奇鼎科技股份有限公司；高信工程股份有限公司；亞翔工程股份有限公司；漢科系統科技股份有限公司。至於12吋廠簽約L & K ENGINEERING CO., LTD （SINGAPORE BRANCH）; Exyte Singapore Pte. Ltd.。
世界公告，契約金額：8吋廠：新台幣1億元，至於12吋廠：新台幣248億45佰萬元，因應公司營運成長需要供生產用。
另外世界公告添購廠務設備資本預算，8吋機器設備及相關廠務設備：新台幣7億87佰萬元，12吋機器設備及相關廠務設備：新台幣818億50佰萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言