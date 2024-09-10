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世界先進擴8吋與12吋廠 買廠務設備逾826億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

上櫃晶圓代工廠世界（5347）今日公告董事會通過取得漢磊科技（股）公司私募普通股，董事會並同意公司及子公司添購廠務設備資本預算逾826億元，另以租地委建興建廠房，預計擴8吋與12吋廠，分別簽約易科德、奇鼎、高信以及亞翔、漢科系統科技。

世界公告，8吋廠擴建簽約易科德室內裝修工程股份有限公司；奇鼎科技股份有限公司；高信工程股份有限公司；亞翔工程股份有限公司；漢科系統科技股份有限公司。至於12吋廠簽約L & K ENGINEERING CO., LTD （SINGAPORE BRANCH）; Exyte Singapore Pte. Ltd.。

世界公告，契約金額：8吋廠：新台幣1億元，至於12吋廠：新台幣248億45佰萬元，因應公司營運成長需要供生產用。

另外世界公告添購廠務設備資本預算，8吋機器設備及相關廠務設備：新台幣7億87佰萬元，12吋機器設備及相關廠務設備：新台幣818億50佰萬元。

晶圓代工廠

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