櫃買中心助中小微企業入創櫃板 響應金管會亞洲資產管理中心推動政策

金管會主委彭金隆擘劃打造台灣成為亞洲資產管理中心之願景，10日假金融研訓院舉辦高峰論壇揭露方案，櫃買中心董事長簡立忠以櫃買市場從產業面及產品面如何支持中小微企業、戰略產業進入資本市場，以及擴大主動型、多資產型ETF等多元化商品、建置專業平台引導資金投入公建及長照等實現永續發展為主軸進行簡報。

簡立忠表示，櫃買中心將透過健全輔導機制，積極幫助中小微企業進入創櫃板，以新增登錄與申請輔導家數二年內成長一倍為目標，協助企業發展壯大。為鼓勵上櫃公司揭露重要資訊，提升企業價值計畫及重視股東價值，全體上櫃公司114年起每年至少須辦理1次法人說明會，另增設「提升企業價值計畫」專區，目標114年、116年、118年揭露占比達10%、20%及25%。此外，櫃買中心也將進一步推動企業揭露透明資訊，特別是強化英文資訊揭露，以吸引國際資金挹注，並提升企業的國際競爭力。

在產品創新方面，櫃買中心積極推動六大發展方向，包括「推動主動型ETF、多資產ETF」、「研議擴大ETF加掛幣別及商品範疇」、「擴大永續發展債券市場商品範疇」、「規劃建置基金架構REITs櫃檯買賣制度」、「研議擴大國際債券雙掛牌市場規模」以及「研議開放掛牌式結構型商品」等。櫃買中心亦宣布將於2024年底前推出首檔外幣加掛債券ETF，並預計到2025年底達成3檔外幣加掛ETF上櫃的目標。此外，為協助發行人發行永續發展債券，除了提供外部評估機構的費用補貼外，櫃買中心將透過跨部會聯繫機制，與政府機構、金融機構及企業密切合作，建置專業平台提供諮詢服務及個案輔導，將壽險等資金引導至公共建設及長照等社會福利項目，實現亞洲資產管理中心的目標。