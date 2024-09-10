寶雅營收／8月20.5億元、衝上史上第三高 加快展店步伐

寶雅（5904）10日公告8月營收20.5億元，月增1.5%、年增6.2%，創史上第三高，僅次於今年2月和去年1月營收表現。寶雅表示，8月營收成長動能來自醫美產品，為準備換季採購，還有因應旅遊旺季，旅遊周邊商品也賣得很好，像是推出自有品牌poya way的一次性商品，有亮眼的銷售表現。

寶雅前八月營收155.78億元，年增7.37%，法人估，寶雅今年營收將挑戰240億元關卡。寶雅今年以來受惠於主打化妝品、保養品的美妝店持續擴大市占，加上新開店及改裝店的營運績效不俗，推升營運表現，展望後市，隨著下半年展店腳步轉趨積極，以及消費旺季加持，將是營收的主要動能。截至8月底為止，全國共有399間寶雅、5間寶家。

寶雅持續以一般店、「POYA Beauty 美妝店」、及「寶雅寶家店中店」三店型加速展店，並透過店型改裝提升經營績效。8月新開高雄六合店、霧峰中正二店、環球林口店、永康復國店、彰化中正店、苗栗國華店、竹山大明店等門市，9月將開出高雄和平店、台中崇德二店、基隆摩亞店、北投石碑店、松山饒河店，同時高雄新田店、秀泰文心店、高雄義大店9月開始也將進行改裝。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅近日並舉辦39周年慶，祭出粉耀醫美節27大醫美品牌超值滿額贈，今年更是大手筆狂撒39萬現金券，搭配線上買獨家印花集點換購，可望在周年慶檔期衝刺出一波買氣。