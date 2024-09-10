快訊

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

寶雅營收／8月20.5億元、衝上史上第三高 加快展店步伐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）10日公告8月營收20.5億元，月增1.5%、年增6.2%，創史上第三高，僅次於今年2月和去年1月營收表現。寶雅表示，8月營收成長動能來自醫美產品，為準備換季採購，還有因應旅遊旺季，旅遊周邊商品也賣得很好，像是推出自有品牌poya way的一次性商品，有亮眼的銷售表現。

寶雅前八月營收155.78億元，年增7.37%，法人估，寶雅今年營收將挑戰240億元關卡。寶雅今年以來受惠於主打化妝品、保養品的美妝店持續擴大市占，加上新開店及改裝店的營運績效不俗，推升營運表現，展望後市，隨著下半年展店腳步轉趨積極，以及消費旺季加持，將是營收的主要動能。截至8月底為止，全國共有399間寶雅、5間寶家。

寶雅持續以一般店、「POYA Beauty 美妝店」、及「寶雅寶家店中店」三店型加速展店，並透過店型改裝提升經營績效。8月新開高雄六合店、霧峰中正二店、環球林口店、永康復國店、彰化中正店、苗栗國華店、竹山大明店等門市，9月將開出高雄和平店、台中崇德二店、基隆摩亞店、北投石碑店、松山饒河店，同時高雄新田店、秀泰文心店、高雄義大店9月開始也將進行改裝。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅近日並舉辦39周年慶，祭出粉耀醫美節27大醫美品牌超值滿額贈，今年更是大手筆狂撒39萬現金券，搭配線上買獨家印花集點換購，可望在周年慶檔期衝刺出一波買氣。

寶雅 營收 醫美

延伸閱讀

高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

江蕙「沒忘記與邁邁市長的約定」 高市府說話了

高雄婚紗名店火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒門市

肯定高雄搜救犬亮眼表現 陳其邁加菜、贈小玩具

相關新聞

南山人壽獲利穩健 前八月賺356.1億元、EPS為2.42元

南山人壽10日公布最新獲利，2024年8月稅後純益4.28億元，今年前八月累計稅後純益約為356.1億元，獲利穩健。

利機營收／前8月7.48億元 今年營運有望季季高

針對今年下半年營運展望，通路商利機（3444）總經理黃道景10日表示，下半年表現應可優於上半年，呈現逐季走高態勢。

信紘科營收／8月3.78億元、月增0.2％ 連三個月創新高

信紘科（6667）10日公告今年8月合併營收3.78億元，月微增0.2%，較去年同期的2.38億元成長58.6％，交出連...

寶雅營收／8月20.5億元 下半年持續展店、加速數位布局

寶雅（5904）10日公布8月合併營收達20.5億元，月增1.5%、年增6.2%。累計今年前八月合併營收達155.8億元...

築間8月營收5.23億元 Q4海內外多品牌多據點雙箭齊發

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告8月營收5.23億元，年增1.71%，「築間幸福鍋物」、「築間麻辣火鍋」等鍋物類品牌...

星宇營收／8月33.09億元、年增60％ 載客率維持8成以上

星宇航空（2646）2024年8月總營收為33.09億元，年增率60%。其中，8月客運營收28.40億元，年增57%，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。