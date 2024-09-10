寶雅營收／8月20.5億元 下半年持續展店、加速數位布局

寶雅（5904）10日公布8月合併營收達20.5億元，月增1.5%、年增6.2%。累計今年前八月合併營收達155.8億元，比去年同期的145.1億元，年增7.4%。

寶雅表示將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。截至8月底為止，全國共有399間寶雅、5間寶家。

寶雅同樣自2022年推出自有品牌，今年推出多項新品，其中看準暑期出遊旺季，旗下「POYA COZY」推出免洗系列，搶攻國人旅遊商機，其餘還推出蒟蒻凍、自訂款髮箍、免洗商品、織品等各項產品，也預計8月中推出POYA Chill瓶裝水。

寶雅同時積極發展物流中心，目前共有桃園、高雄、彰化等三個據點，其中桃園物流中心目前可支應246家門市，高雄物流中心則可支應243家門市，而彰化物流中心在去年取得土地、建物使用權後，正積極規劃，主要將作為中部物流中心使用，未來除了將支援中南部寶雅現有門店，並有利未來寶雅在中南部的拓點計畫。