星宇營收／8月33.09億元、年增60％ 載客率維持8成以上

星宇航空（2646）2024年8月總營收為33.09億元，年增率60%。其中，8月客運營收28.40億元，年增57%，由於暑期旺季即將進入尾聲，本月旅運市場受開學潮所驅動，載客率仍維持八成以上，業績穩健。

貨運市場方面，8月營收為3.28億元，連續6個月突破歷史新高，月增9%，年增131%，因應電商及AI相關產品需求持續成長，市場急單陸續湧現艙位供不應求，反映今年貨運淡季不淡價量有撐，星宇航空美國航線貨運亦受惠於美國電商、半導體市場蓬勃，載貨量表現優異，並且第四季為全球消費旺季，市場樂觀預估這波熱潮可望延續到年底。

航網規劃部分，星宇航空於8月開航美國第三條航線西雅圖，該航點為合作夥伴阿拉斯加航空基地，旅客可銜接阿拉斯加航班前往美國內陸多達一百個航點，大幅強化轉機彈性。星宇航空本月初再新增印尼雅加達航線，持續布局東南亞往返北美轉機航網。此外以台中機場作為第二基地，星宇航空拓展台中航線的腳步也未停歇，除現有的台中-澳門、台中-峴港、台中-高松包機外，已陸續開賣台中-富國島及台中-沖繩航線。

隨著機隊運能擴大，星宇航空冬季班表持續瞄準高票價的日本旅遊市場，台北出發至福岡、熊本及仙台航線陸續放大機型以A330neo飛航，為迎接第四季聖誕及新年等旅遊潮預作準備。美西航點亦將陸續於年底開始增班，洛杉磯預計於12月底增加為每周10班，西雅圖則計劃於明年年初增班為每日飛航。

展望未來航空客貨運市場，將持續運用台灣優越的地理位置，搭配高效能機隊，拓展精品航空及轉機市場。8月底甫交機第六架A350-900客機，今年底前預計將再引進2架A350-900，整體機隊規模今年底可達26架。此外，星宇航空訂購的5架A350F貨機計畫於2027年開始交機，預計2029年可交付完畢，屆時客貨齊衝刺，搭配日益完善的航網，可望再創營運高峰。