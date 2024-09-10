上詮營收／8月1.27億元月減5.3% 下半年營運將優於上半年

光通訊廠上詮（3363）10日公告8月營收為1.27億元，月減5.3%，年增9.18%；前八月累計營收8.82億元，年增5.43%。上詮看好下半年營運將較上半年成長。

上詮表示，第2季起光通訊產業景氣明顯回升，客戶庫存也已去化至相對低檔水位，營運轉趨穩健，下半年需求會明顯增溫，營運將優於上半年。

上詮第2季受惠客戶拉貨升溫、營收規模擴增，加上產品組合有利，單季營運較上季與去年同期轉盈，中止連兩季虧損頹勢，隨著7月營運持續獲利，上詮累計前七月每股淨損已收斂至僅0.01元，逼近損平邊緣。

上詮在共同封裝光學元件（CPO）領域進度冠居國內光通訊廠，正與台積電（2330）緊密合作，產品著墨光纖與矽光子晶片連接的連接器，預計2025年完成驗證並小量生產、2026年起放量。