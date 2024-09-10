快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

盧秀燕罕見請長假…「市長媽媽」家有喜事 偕夫婿赴美參加女兒婚禮

上詮營收／8月1.27億元月減5.3% 下半年營運將優於上半年

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠上詮（3363）10日公告8月營收為1.27億元，月減5.3%，年增9.18%；前八月累計營收8.82億元，年增5.43%。上詮看好下半年營運將較上半年成長。

上詮表示，第2季起光通訊產業景氣明顯回升，客戶庫存也已去化至相對低檔水位，營運轉趨穩健，下半年需求會明顯增溫，營運將優於上半年。

上詮第2季受惠客戶拉貨升溫、營收規模擴增，加上產品組合有利，單季營運較上季與去年同期轉盈，中止連兩季虧損頹勢，隨著7月營運持續獲利，上詮累計前七月每股淨損已收斂至僅0.01元，逼近損平邊緣。

上詮在共同封裝光學元件（CPO）領域進度冠居國內光通訊廠，正與台積電（2330）緊密合作，產品著墨光纖與矽光子晶片連接的連接器，預計2025年完成驗證並小量生產、2026年起放量。

光通訊 營收 運將

延伸閱讀

「客戶光的問題都找我！」汎銓矽光子領跑 接2變化球

超微衝矽光子 來台找夥伴 相中本土新秀元澄、先發電光

映泰養金雞 躋身矽光子概念股

工研院、荷蘭在台辦事處牽線 貿聯攜手Phix攻矽光子

相關新聞

寶雅營收／8月20.5億元 下半年持續展店、加速數位布局

寶雅（5904）10日公布8月合併營收達20.5億元，月增1.5%、年增6.2%。累計今年前八月合併營收達155.8億元...

築間8月營收5.23億元 Q4海內外多品牌多據點雙箭齊發

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團公告8月營收5.23億元，年增1.71%，「築間幸福鍋物」、「築間麻辣火鍋」等鍋物類品牌...

星宇營收／8月33.09億元、年增60％ 載客率維持8成以上

星宇航空（2646）2024年8月總營收為33.09億元，年增率60%。其中，8月客運營收28.40億元，年增57%，由...

晶呈8月營收年增逾三成 特殊氣體外銷及內銷出貨增加

半導體特殊氣體供應商晶呈今日公布8月合併營收為8812萬元，月減少2.3%，年增36.0%；累計2024年1-8月營收約...

瓦城營收／8月達5.76億元、年增10.68％ 創同期新高

瓦城（2729）10日公布8月營收達5.76億元，相較去年同期成長10.68%，創下雙位數成長率的佳績；今年1-8月累計...

資拓宏宇營收／8月2.9億元年增16.44% 兩大業務續揚

全方位數位轉型與永續智能解決方案商資拓宏宇（6614）宣布，8月營收達2.9億元，年增16.44%，合併前8個月營收25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。