遊戲大廠智冠（5478）10日公告年8月營收5.70億元，較上月減少13%，主係上月受廣宣檔期結算及遊戲營收力度推升，致基期較高；於暑期遊戲旺季期間，8月營收仍較去年同期增長19%，今年1至8月累計合併營收45.99億元，年增10%，整體營收維持穩健成長。

展望9月，智冠為歡慶MyCard 18週年生日慶，於9月16日至9月20日舉辦「尋找生日通關密語」、「虛寶這樣灑」與送年度禮包等慶典；期間限定的快閃活動包含99購物節及中秋搶月餅，將於指定時間隨機發送MyCard點數；9月亦推出多樣MyCard會員活動，有機會獲得iPhone 15 Pro Max、RIMOWA登機箱等超值好禮。

應景中秋佳節，集團遊戲事業群營運的多款遊戲：《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部》、《飄流幻境Online》及《女神Online》，舉辦豐富任務、提供多元虛寶獎勵，陪伴玩家共度中秋。中華網龍（3083）自研《吞食天地2：誕生Reborn》與知名Line貼圖人氣品牌「辛卡米克」合作，化身為遊戲角色與玩家們並肩作戰。遊戲新幹線代理《完美世界2 Online》、《天龍八部宗師版》推出全新改版，釋出全新地圖、技能、系統、副本與新伺服器，並對遊戲進行優化，吸引玩家回歸同樂。

此外，藍新科技旗下的行動支付品牌「ezPay簡單付」，已於今年9月1日完成串接「TWQR」，預期將可觸及更廣大的支付市場合作商家；線下多元收款「ezAIO簡單收」則預計10月整合「TWQR」提供實體通路全方位解決方案。9月線上金流服務將迎來中秋送禮季及99購物節等熱門網購檔期，可望持續推升藍新金流業務之成長動能。

智冠科技將與旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，隨著市場脈動、持續提供優質服務，並持續創新，達成公司長期持續成長。