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昇達科：因應美低軌衛星客戶需求越南布點 第4季運作

中央社／ 台北10日電

網通廠昇達科董事長陳淑敏今天表示，因應美系低軌衛星客戶要求，今年在越南布點，預計第4季正式啟用，今年訂單比預期多很多。

昇達科今天舉行法人說明會，陳淑敏說，2大美系客戶之一，因新申請發射衛星執照，依規定最慢在2026年上半年至少發射1600多顆衛星，現在起約18個月內，須發射完這1600顆衛星，2025年、2026年低軌衛星零件訂單的把握度應該很高。

總經理吳東義說，除越南廠租地1000多坪，將在今年第4季開始運作，另外5000坪土地也可支應未來2年以後需求，同時評估泰國設廠可能，而台灣新廠預計今年10月、11月加入運作。

陳淑敏指出，美系低軌衛星A客戶供應比重，已因客戶增加外部發射而提升，訂單已年增150%，且持續增加中，另有新品項將陸續進入量產。

她說，美系B客戶部分，昇達科為其重要策略供應商，供應品項多，2024年訂單已實現，並超過合約數量，預期2025年訂單倍增，長單效益將持續數年。

至於其他既有及新開發客戶，她表示，進入量產案件及新開發客戶產品陸續增加，隨產業強勁需求出現後，明年將帶來更多元商機。

陳淑敏強調，今年低軌衛星的「商機」已實現為「業績」，由於已掌握低軌產業利基，且有先行者優勢，加上衛星本體有5至6年壽命問題必須淘汰，預期低軌產業將帶來多年的高營收成長。

吳東義補充，低軌衛星屬太空科技，美國政府不准業者購買中國零件，昇達科的競爭對手僅歐美廠商，具競爭優勢，且今年因應美國客戶要求在越南布點，訂單將比預期多很多。

低軌衛星 昇達科 越南

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