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瓦城營收／8月達5.76億元、年增10.68％ 創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瓦城於8月開出台中文心秀泰店，搶攻暑假出遊旺季搭配父親節商機，帶動用餐人潮。業者提供
瓦城於8月開出台中文心秀泰店，搶攻暑假出遊旺季搭配父親節商機，帶動用餐人潮。業者提供

瓦城（2729）10日公布8月營收達5.76億元，相較去年同期成長10.68%，創下雙位數成長率的佳績；今年1-8月累計營收達41.47億元，年成長6.25%，單月營收及累計營收再創歷年同期新高。

集團精準掌握節慶與暑期市場，有效帶動5月整體業績快速增長，並新開三間門店，成功吸引大量人流，其中，時時香岡山樂購廣場店及瓦城台中文心秀泰店搶攻暑假出遊旺季，搭配父親節聚餐商機，帶動在地居民和遊客人潮迎來高峰。

瓦城兩廳院店則結合藝文氣氛打造全新概念店，進駐國家戲劇院正對面的愛國東路上，瞄準台北大安及中正區的人潮，打造全台首間營業至晚上12點的瓦城門市，試營運階段即吸引許多顧客嘗鮮，成為兩廳院觀眾欣賞演出後的深夜聚餐首選。

瓦城集團在8月創下令人矚目的營收成長，對第三季充滿信心。集團將持續積極拓展展店版圖並進行菜色創新，推動業績持續增長。隨著各大百貨週年慶即將登場，預期購物熱潮將帶動集團旗下各餐飲品牌的客流量，進一步提升業績。集團將運用精準的展店策略，進駐全台各大商場及重要商圈，以增強品牌知名度和集客能力，可望下半年再創業績新高。

營收 瓦城

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