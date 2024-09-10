資拓宏宇營收／8月2.9億元年增16.44% 兩大業務續揚

全方位數位轉型與永續智能解決方案商資拓宏宇（6614）宣布，8月營收達2.9億元，年增16.44%，合併前8個月營收25.09億元，年增 4.91%，持續呈現成長態勢，法人表示，公司正朝數位轉型、永續發展兩項業務重點策略拓展，打造雲端暨AI化客製解決方案，推展新創服務及產品，多元的產品組合與服務將持續推升公司營運動能，以該公司今年多項業務表現亮眼的態勢來看，全年營收可望較去年成長。

在遠距辦工、數位化轉型、以及物聯網裝置不斷增加之下，具有成本效益的雲端解決方案需求日益增長，資拓宏宇身為雲端ISV（專門開發和銷售雲端軟體解決方案的企業）提供多種雲端解決方案，涵蓋IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平台即服務）、SaaS（軟體即服務）三種模式，並結合雲原生業務系統與混合雲架構，讓企業與公部門無需前期大量投資即可進行數位轉型。

近年來，雲端服務愈來愈受到公部門與企業的重視，主要原因在於其能帶來顯著的成本效益與高度靈活性。透過雲端服務，企業不再需要投入大量資金自建基礎設施，並能依據實際需求按量付費，大幅降低營運成本。同時，雲端服務具備極高的擴展性，讓公部門與企業能根據業務需求隨時調整資源，確保運營效率。

在安全性與穩定性方面，雲端供應商提供了強大的資安防護與數據備份措施，確保系統穩定運作，並降低數據丟失風險。隨著數位轉型成為趨勢，雲端技術的應用更能支持遠端辦公、自動化流程以及大數據分析，進一步提升工作效率與服務創新。此外，雲端服務還具備強大的災難恢復能力，透過多地備援方案來確保業務連續性，這對於需要穩定運營的組織而言，無疑提供了額外的保障。

資拓宏宇表示，公司多年來不論在公部門或企業的成績皆有目共睹，不僅在智慧政府、智慧醫療、智慧金融及智慧城市等面向有相當多優異的系統建置與資安維護實績，在數位雲端整合上也接軌國際大廠，為客戶打造客製化的雲端平台與環境。

資拓宏宇進一步指出，在雲端業務方面，除了自身的歐碳永續雲服務之外，還有與國際三大雲端業者，包括亞馬遜（Amazon）AWS、微軟（Microsoft）Azure，以及Google Cloud皆有合作，提供公有雲、私有雲及混合雲管理方案。除此之外，資拓宏宇還有應用系統開發服務、軟硬體設備銷售與維運服務、資安及其他軟體產品代理銷售、開發新商品及服務。

研調機構Grand View Research, Inc.最新報告顯示，預計2030年全球雲端運算市場規模將達到23,901.8億美元；2024年至2030年複合年成長率將達21.2%，高速的成長使相關企業雨露均霑，助力營運向上。