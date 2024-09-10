國內餐飲業競爭激烈 王座掛牌首日收黑K棒

王座（2751）10日掛牌上櫃，早盤以80.9元開出，漲幅達 14.27 %，隨後漲幅一路縮減，終場上漲5.23%，收在74.5元，收大黑k棒，並寫下登錄興櫃以來新低價。

櫃買中心今天特地為王座舉辦掛牌典禮，櫃買董事長簡立忠、總經理陳麗卿雙雙親自出席，顯示新經營團隊相當重視IPO業務。

王座是從六角分割成立，以代理餐飲品牌經營為主，旗下有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌合計10家門市，建構餐飲、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源。2023年全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，每股稅後盈餘（EPS）6.83元；2024年累計前八月合併營收9.18億元，年增率12.69％。

國內餐飲業競爭激烈，而王座旗下有不少授權的國外餐飲品牌，如何避免授權被取代成為市場關注焦點之一。王座董事長王耀輝表示，有別於電子業等製造產業，餐飲業是在當地製作，相對較少發生授權變動情況。面對餐飲業面臨的缺工挑戰，他表示，主要透過提供員工認股權等機制提供員工福利。