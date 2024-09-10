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瓦城營收／8月創同期新高 年增10.68%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）10日公布8月營收5.76億元，相較去年同期成長10.68%，創下雙位數成長率的佳績；累計前八月營收達41.47億元，年成長6.25%，單月營收及累計營收再創歷年同期新高。

瓦城表示，8月營收主要受惠節慶與暑期市場，加上新開3間門店，成功吸引大量人流，其中，時時香岡山樂購廣場店及瓦城台中文心秀泰店搶攻暑假出遊旺季，搭配父親節聚餐商機，帶動在地居民和遊客人潮迎來高峰；瓦城兩廳院店則結合藝文氣氛打造全新概念店，進駐國家戲劇院正對面的愛國東路上，瞄準台北大安及中正區的人潮，打造全台首間營業至晚上12點的瓦城門市，試營運階段即吸引許多顧客嘗鮮，成為兩廳院觀眾欣賞演出後的深夜聚餐首選。

瓦城表示，集團將持續積極拓展展店版圖並進行菜色創新，推動業績持續增長。隨著各大百貨週年慶即將登場，預期購物熱潮將帶動集團旗下各餐飲品牌的客流量，進一步提升業績。同時將運用精準的展店策略，進駐全台各大商場及重要商圈，以增強品牌知名度和集客能力，可望下半年再創業績新高。

營收 瓦城

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