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宜特8月營收衝上4億元 創歷史新高

中央社／ 新竹10日電

宜特自結8月營收新台幣4億元，月增28.93%，年增25.8%，創下歷史新高；累計前8月營收28.33億元，年增9.7%。

宜特表示，國際大廠AI相關訂單湧入，顯著挹注營收，加上擴廠效益逐步顯現，是推升8月營收創高的兩大動能。

宜特指出，近期接獲高效能運算處理器大廠AI相關可靠度驗證與故障分析訂單。子公司宜錦同時獲得AI相關功率元件薄化訂單，也有助於整體業績成長。

在擴廠方面，宜特表示，台元一廠、二廠建置完成，將提升故障分析和材料分析完整解決方案能力，並就近服務客戶。新成立的中興廠區，將擴充可靠度驗證產能。

宜特指出，旗下太空環境測試實驗室預計10月啟用，將提供自地面火箭發射到太空相關震動、衝擊、熱真空及輻射等環境與可靠度測試服務。

AI 宜特 營收

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