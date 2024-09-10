超商雙雄之一的全家（5903）昨（9）日公布8月營收92.4億元，年增3.9%；累計今年前八月營收694.7億元，年增5.8%，單月、累計營收皆創下歷史新高紀錄。

全家表示，8月受惠盛夏高溫，冰飲品銷售狀況成長，加上店數持續增加，以及中元普渡商機、國際體育賽事話題促銷奏效且中秋買氣提前湧現之下，帶動整體泛鮮食、一般商品整體業績向上。

展望9月，全家指出，將以開學季早餐商機、中秋節慶應景烤肉需求為營運重點，鮮食、咖啡、霜淇淋、熟食區將再推話題新品，皆可望驅動整體績效向上。截至8月31日止，全家便利商店總店舖數達4,279家。

全家搶攻手搖飲市場，8月因高溫效應，泛鮮食中現做飲品成長近一成，全家表示，旗下品牌「搖搖茶吧」瞄準果茶商機，以四款夏季時令水果推出「4水果茶」，帶動私品茶業績年增近四成。霜淇淋部分，全家「Fami!ce全家霜淇淋」二度攜手網紅千千美食品牌「水水灶咖」再創佳績，聯名開發木瓜牛奶與芭樂之夏日水果口味，帶動業績成長近一成。

瞄準國人喜愛嘗鮮異國美食且東南亞觀光人氣上升，首次以越南美食為主題開發跨品類之多款清爽系夏日鮮食，從手卷、麵包、冷麵、主食便當等，帶動相關品類皆成長，而咖啡部分則跨國合作越南G7 COFFEE，推出差異化新品「越南咖啡拿鐵」，帶動整體營運升溫。

8月國際體壇賽事話題熱，針對觀賽餐食需求，推出啤酒、點心零食、熟食區「SO HOT炎選」炸烤物、微波小菜等販促活動奏效，有效帶動業績增。中秋禮盒需求提前湧現，輔以多款獨家名店、IP禮盒吸客效應之下，業績已年增近三成。

會員方面，全家會員人數突破1,750萬，並持續提升「Fa點」便民價值，週三會員日的常態行銷操作已養成定著，3月底年度點數到期前加碼推出百家品牌跨界兌點活動，會員營收占比穩定維持五成。