萬潤8月營收創高 搭上CoWoS商機

設備廠萬潤（6187）搶搭CoWoS擴產商機報捷，昨（9）日公告8月營收6.78億元，創新高，月增16.39%，年增497.69%；前八月營收32.55億元，年成長352.7%。

萬潤營收 展望後市，法人預期，隨交機驗收腳步加快，萬潤下半年營收有望逐季創高，全年締新猷已無懸念，伴隨毛利較優的半導體封測業務貢獻大增，看好萬潤今年可望賺1.5個股本，明年獲利有機會更上一層樓。

萬潤為自動化機器設備供應商，上半年營收結構占比為：半導體封測設備94%、被動元件設備4%，其他2%。

法人分析，萬潤今年下半年主要產品線營收占比初估維持與上半年相似水準，加上銷售策略優化、OEM磨合期度過等因素，預期毛利率有望優於上半年，帶動獲利較上半年增長。

外資看好萬潤未來營運動能，隨著台積電持續擴充CoWoS產能，將持續添購機台，萬潤將成為CoWoS產能擴增主要受惠廠商，預期下半年CoWoS相關業務將占萬潤總營收70%至80%，2023年至2026年獲利CAGR（年均複合成長率）高達119%。