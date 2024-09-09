詩肯營收／8月年減2成 民俗月影響消費者保守

連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告8月營收1.53億元，年減20.99%，累計今年前八月營收14.67億元，年減4.75%。詩肯表示，8月營收衰退，主要是因為受民俗月因素影響，消費力趨於保守所致。

詩肯8月營收中，台灣方面營收1.09億元，年減16.27%，而新加坡NOVA表現疲弱，營收0.43億元，年減30.65%。詩肯表示，去年民俗月落在8月中旬至9月中旬，而今年整個民俗月都落在8月，因此也影響到民眾的消費意願，不管是房市或是家具市場交易狀況也都相對冷淡。

展望後市，詩肯指出，今年根據營運體質陸續調整門市營運，但展店腳步仍持續，而規劃的NOVA台灣店也會依照既定計畫開出。

詩肯表示，央行6月理監事會祭出第6波選擇性信用管制，但房市無降溫跡象，外界預期，今年房市仍會持續火熱，政府會不會有進一步對於房市交易的管控措施，最快要等到第四季才會明朗，若有新的管控，成效仍需要觀察。

詩肯進一步表示，政府對於房貸措施雖並未有定論，但難免會影響到購屋族的腳步規劃。展望後市，詩肯表示，雖然有外在的不確定因素存在，但接近年底的傳統旺季即將到來，預期9月在擺脫民俗月影響後，表現應可逐漸回溫。

截至8月底，詩肯全台門市共計達88店，較上月減少1店。