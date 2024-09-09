朋億8月營收達9.13億元、月增22.3％ 創歷年同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）於今日公布2024年8月營收9.13億元，月增22.3％、年增12.20％，並創歷年同期新高；累計2024年1至8月合併營收達62.72億元，年增10.3％，同步刷新歷年同期新高記錄。

朋億*表示隨著生成式AI技術發展，掀起大量資料高運算能力，帶動半導體相關大廠加速擴充先進製程、先進封裝產能，尤其在多國積極發展半導體自主化目標推動下，吸引半導體晶圓代工、封測等相關業者啟動台灣、日本、東南亞等擴增新廠、增加產能計畫，朋億*憑藉擁有中國、台灣、東南亞區域布局與豐富實績等利基，帶動大陸地區8月銷售年增45％，更有機會受惠半導體產業擴充多元區域布局趨勢下，創造朋億*整體業務接單良好條件。

展望未來營運，朋億*仍維持全年營運成長目標看法不變，除目前整體在手訂單保持良好水準，有望隨著客戶擴產計畫逐步認列營收貢獻，同時，公司也積極透過多區業務佈局，精進各種創新技術、系統控制、施作工法與設備改良，擴大廠務領域水、氣、化供應系統設備，以及製程領域濕製程設備接單，並拓展「剝離廢液再生系統」、「廢油氣回收系統」、「海水淡化系統」之綠色永續整合服務業務動能，創造朋億*未來營運成長動能無虞。