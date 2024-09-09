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康霈生技10月2日掛牌上市 承銷價暫定433.8元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股康霈*（6919）訂於10月2日掛牌上市，由於籌資金額超過4億元，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為364.54元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.19倍為上限，因此承銷價暫定為433.8元。

競價拍賣將自9月11日起至9月13日止，底價係以9月5日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而康霈將競拍底價敲定為每股364.54元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，康霈將於9月20日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.19倍為上限，故暫定為每股433.8元。

康霈研發進度最快的新藥CBL-514，是一種採用天然來源經全化學合成所組成的全新小分子新藥505(b)(1)注射劑，適應症包含醫美用途的非手術局部減脂、中/重度橘皮組織以及治療疾病用途的罕見疾病-竇根氏症、阻塞型睡眠呼吸中止症等與脂肪組織過度增生相關的症狀或疾病。

CBL-514作用機轉是透過誘導脂肪細胞凋亡，可經由注射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成周邊其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。迄今，新藥CBL-514的三項適應症已核准執行12項臨床試驗。

目前康霈生技新藥CBL-514研發進度最快的適應症為非手術局部減脂，其二期臨床phase 2b試驗結果預計今年第4季出爐，考量後續與三期臨床設計相同，如果解盲成功將代表風險大幅下降，預計於2025年度先後啟動二個臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗，待進入三期的臨床後就會啟動與大廠的市場授權或產品併購，為公司帶來中長期價值。

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